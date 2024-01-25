Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Антон Александров

Мать: Марфа Ефимова

Смерть
Неизвестно
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