Воронова (Глинина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1886 ст.
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1905 ст.
Сын: Воронов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.
Дочь: Воронова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич
Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1907 ст.
Дочь: Воронова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич
Ельники, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.
Сын: Воронов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич
Смерть
1969
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край