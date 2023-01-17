Воронова (Глинина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Глинина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Новая Бершеть, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.03.1886 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бершеть, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Муж: Воронов Алексей Николаевич

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1905 ст.

Сын: Воронов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.

Дочь: Воронова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1907 ст.

Дочь: Воронова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич

Ельники, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.

Сын: Воронов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Воронов Алексей Николаевич

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1969
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
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