Трубников - Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трубников Савелий Лукьянович
Мать: Трубникова Марья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Трубникова Агафия
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Трубникова Агафия
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Трубникова Агафия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1816