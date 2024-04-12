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Трубников - Савельевич

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубников Савелий Лукьянович

Мать: Трубникова Марья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Трубникова Агафия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Трубникова Агафия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Трубникова Агафия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1816
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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