Карельский Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карельский Михаил Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карельский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Карельский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Карельский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бокданкина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна
Военная служба
С 1917 по 1926
Смерть
Около 1928
Низ, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область