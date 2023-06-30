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Карельский Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карельский Михаил Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Жена: Карельская Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Карельский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Карельский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Карельский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бокданкина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Карельская Анисия Михайловна

Военная служба
С 1917 по 1926
Смерть
Около 1928
Низ, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область