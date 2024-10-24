Яков Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Леонтий Яковлевич
Мать: Агафья Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1805
Сын: Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна (Никитична)
Рождение ребёнка
14.07.1806
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна (Никитична)
Рождение ребёнка
19.03.1811
Сын: Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна (Никитична)
Смерть
Неизвестно