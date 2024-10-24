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Яков Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Леонтий Яковлевич

Мать: Агафья Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дмитриевна (Никитична)

Рождение ребёнка
16.01.1805

Сын: Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна (Никитична)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.07.1806

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна (Никитична)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.03.1811

Сын: Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна (Никитична)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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