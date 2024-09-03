Мартынова (Шилова) Анна Михайловна
Место рожденияДеревня Крутая , Кемеровская область
Дата рождения03.02.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1944
Отец: Шилов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
02.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно