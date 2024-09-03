Мартынова (Шилова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Шилова) Анна Михайловна

Место рождения

Деревня Крутая , Кемеровская область

Дата рождения

03.02.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1944

Отец: Шилов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
1961

Муж: Мартынов Александр Михайлович

Великоселька, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Александр Михайлович

Великоселька, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Александр Михайлович

Великоселька, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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