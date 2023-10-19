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Федосов Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Федосов Василий

Мать: Федосова Галина

Смерть
Неизвестно
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