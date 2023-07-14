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Никонов Иван (Иоанн)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
10.01.1916 ст.
Покров, Покровская волость, Бельский уезд
крёстный отец Татьяны Алексеевны
Место жительства
1916 ст.
Жарихина, Покровская волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно