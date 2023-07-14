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Никонов Иван (Иоанн)
Никонов Иван (Иоанн)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SF
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События
События
Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
10.01.1916 ст.
Покров
, Покровская волость, Бельский уезд
крёстный отец Татьяны Алексеевны
Место жительства
1916 ст.
Жарихина
, Покровская волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно
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