Поплавной Михаил Алексеевич
Место рожденияселение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край
Дата рождения20.11.1925
Дата смерти19.10.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925
селение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край
Рождение ребёнка
10.05.1951
Дочь: Беляева Алла Михайловна
Мать ребёнка: Поплавная Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1954
Дочь: Юмагулова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Поплавная Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1959
Дочь: Родина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Поплавная Ольга Федоровна
Смерть
19.10.1979
город Инта Республика Коми