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Поплавной Михаил Алексеевич

Место рождения

селение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край

Дата рождения

20.11.1925

Дата смерти

19.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925

Отец: Поплавной Алексей Демьянович

Мать: Поплавная Анна Михайловна

селение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край
Рождение ребёнка
10.05.1951

Дочь: Беляева Алла Михайловна

Мать ребёнка: Поплавная Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
21.11.1954

Дочь: Юмагулова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Поплавная Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1959

Дочь: Родина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Поплавная Ольга Федоровна

Смерть
19.10.1979
город Инта Республика Коми
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