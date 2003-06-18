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Али Диана Наушадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2003

Отец: не указан

Мать: Али Марина Владимировна