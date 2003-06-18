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Али Диана Наушадовна
Али Диана Наушадовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.2003
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Али Марина Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2003
Отец: не указан
Мать:
Али Марина Владимировна
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