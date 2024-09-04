Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Место рождения

Касиярово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
1936 г.р.
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1944 г.р.
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Добавил:

ГД
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гульманов Хазияхмет

Мать: не указана

Касиярово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Рождение ребёнка
02.05.1931

Сын: Давлетьянов Минзагир

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Касиярово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Давлетьянов Канафи

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Рождение ребёнка
1944

Сын: Давлетьянов Гадият

Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига

Смерть
1972

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