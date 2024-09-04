Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гульманов Хазияхмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1931
Сын: Давлетьянов Минзагир
Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига
Рождение ребёнка
1936
Сын: Давлетьянов Канафи
Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1944
Сын: Давлетьянов Гадият
Мать ребёнка: Хазиахметова Фарига
Смерть
1972