Суров Александр Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти06.03.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Суров Филимон
Мать: Сурова Анна
Бракосочетание
01.02.1934
Жена: Сурова Галина Иоанновна
Рождение ребёнка
12.09.1938
Дочь: Хорькова Валентина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Суровка, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1940
Погиб на советско-финской войне.По словам его товарища и друга,предчувствовал свою смерть и незадолго до этого задумчиво потирал листок в ладони