Суров Александр Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Александр Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

06.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Суров Филимон

Мать: Сурова Анна

Бракосочетание
01.02.1934

Жена: Сурова Галина Иоанновна

Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: Хорькова Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Суровка, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1940
Погиб на советско-финской войне.По словам его товарища и друга,предчувствовал свою смерть и незадолго до этого задумчиво потирал листок в ладони
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