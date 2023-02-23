Ефремова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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