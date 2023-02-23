Ефремова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно