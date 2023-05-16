Ресцова Мария Ивлиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1853
Дочь: Ресцова Дарья Дорофеевна
Отец ребёнка: Ресцов Дорофей Семенович
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Резцова Анна Дорофеевна
Отец ребёнка: Ресцов Дорофей Семенович
Рождение ребёнка
03.10.1858
Отец ребёнка: Ресцов Дорофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно