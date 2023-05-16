Ресцова Мария Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ресцова Мария Ивлиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1853

Дочь: Ресцова Дарья Дорофеевна

Отец ребёнка: Ресцов Дорофей Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Резцова Анна Дорофеевна

Отец ребёнка: Ресцов Дорофей Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1858

Сын: Резцов Михаил Дорофеевич

Отец ребёнка: Ресцов Дорофей Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ресцов Дорофей Семенович

Смерть
Неизвестно