Никифорова Пелагея (Полина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Соколова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Никифоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Никифоров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Никифоров Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1994