Никифорова Пелагея (Полина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Пелагея (Полина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Соколова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Никифоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Никифоров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Никифоров Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1994
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