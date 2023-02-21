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Дорожкин Борис Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорожкин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Александра Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Филлип Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1882 ст.

Сын: Дорожкин Григорий Борисович

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Дочь: Дорожкина Агафья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.

Дочь: Евгения Борисовна

Мать ребёнка: Дорожкина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорожкина Мария Григорьевна

Смерть
07.11.1910 ст.
Крестьянин д.Давыдово Умер от воспаления лёгких в возрасте 65 лет
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