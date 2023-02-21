Дорожкин Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.1910 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорожкин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Александра Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Филлип Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1882 ст.
Сын: Дорожкин Григорий Борисович
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Дочь: Дорожкина Агафья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.
Дочь: Евгения Борисовна
Мать ребёнка: Дорожкина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1910 ст.
Крестьянин д.Давыдово Умер от воспаления лёгких в возрасте 65 лет