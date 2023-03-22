(Николаева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

05.07.202

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Николаева Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Матюшкин Николай Михаилович

Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Атаева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Матюшкин Александр Михаилович

Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Михаил Ильич

Смерть
05.07.202
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

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