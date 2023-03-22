(Николаева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти05.07.202
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Николаева Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Матюшкин Николай Михаилович
Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Атаева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Матюшкин Александр Михаилович
Отец ребёнка: Матюшкин Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.202
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана