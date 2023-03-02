Шеметова (Орлова) Екатерина
Место рожденияпоселок Княженский, Оренбургской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1863
Отец: Орлов Василий
Мать: не указана
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1882
Муж: Павлов Герасим
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Княженского посёлка казак Герасим Симеонов Павлов, 18 лет и того же посёлка казачья дочь Екатерина Васильевна Орлова
Рождение ребёнка
13.12.1882
Дочь: Павлова Феофания
Отец ребёнка: Павлов Герасим
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Шеметов Василий
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Шеметов Владимир
Отец ребёнка: Шеметов Василий
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Шеметов (шеметов) Никифор
Отец ребёнка: Шеметов Василий
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Василий
Смерть
Неизвестно