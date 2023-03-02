Шеметова (Орлова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Орлова) Екатерина

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Место рождения

поселок Княженский, Оренбургской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Орлов Василий

Мать: не указана

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1882

Муж: Павлов Герасим

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Княженского посёлка казак Герасим Симеонов Павлов, 18 лет и того же посёлка казачья дочь Екатерина Васильевна Орлова
Рождение ребёнка
13.12.1882

Дочь: Павлова Феофания

Отец ребёнка: Павлов Герасим

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Шеметов Василий

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Шеметов Владимир

Отец ребёнка: Шеметов Василий

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Шеметов (шеметов) Никифор

Отец ребёнка: Шеметов Василий

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Василий

Смерть
Неизвестно
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