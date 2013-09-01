Колотов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Александр Александрович

Место рождения

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.08.1959

Дата смерти

?.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959

Отец: Колотов Александр Тимофеевич

Мать: Колотова Лидия Сергеевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ольга

Рождение ребёнка
18.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ольга

Рождение ребёнка
26.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Колотова Ольга

Место жительства
Неизвестно
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.09.2013