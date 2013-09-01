Колотов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения27.08.1959
Дата смерти?.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959
Рождение ребёнка
20.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Ольга
Рождение ребёнка
18.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Ольга
Рождение ребёнка
26.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Колотова Ольга
Место жительства
Неизвестно
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.09.2013