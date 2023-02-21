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Маринин Василий Григорьевич

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Место рождения

деревня Лом Кировская область

Дата рождения

Около 06.01.1906

Дата смерти

10.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1906

Отец: Маринин Григорий Павлович

Мать: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1938

Сын: Маринин Владимир

Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
16.02.1941

Дочь: Яровикова Нина

Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
27.07.1955

Дочь: Блинова Раиса

Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна

Смерть
10.05.1984
Панасюк Леспромхоз, кировская область
Похороны
Неизвестно
Панасюк
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