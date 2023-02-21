Маринин Василий Григорьевич
Место рождениядеревня Лом Кировская область
Дата рожденияОколо 06.01.1906
Дата смерти10.05.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1906
Отец: Маринин Григорий Павлович
Мать: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1938
Сын: Маринин Владимир
Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна
Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
16.02.1941
Дочь: Яровикова Нина
Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна
Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
27.07.1955
Дочь: Блинова Раиса
Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Маринина Александра Ивановна
Смерть
10.05.1984
Панасюк Леспромхоз, кировская область
Похороны
Неизвестно
Панасюк