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Дубовик Федосей

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

17.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Неизвестно Феодосия Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дубовик Трифон Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Дубовик Трофим Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дубовик Пётр Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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