Дубовик Федосей
Место рождения
Дата рождения17.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Неизвестно Феодосия Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дубовик Трифон Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дубовик Трофим Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно