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Фарафонов Яков Тимофеев

Место рождения

починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское Дата рожденя м.б. и 1814 год

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фарафонов Тимофей Емельянов

Мать: Дарья

починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское Дата рожденя м.б. и 1814 год
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фарафонов Карп Яковлев

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Палагея

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

Пухачи (инф. из РС)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фарафонов Михайло

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фарафонов Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фарафонов Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Была В Восприемниках У Параскева Родившеййся В 1875 Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарафонов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фарафонова Агафья Егорова

Смерть
02.02.1874
Пухачи
натурально
Похороны
05.02.1974
Пухачи