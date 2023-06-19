Фарафонов Яков Тимофеев
Место рожденияпочинок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское Дата рожденя м.б. и 1814 год
Дата рождения1815
Дата смерти02.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фарафонов Тимофей Емельянов
Мать: Дарья
починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское Дата рожденя м.б. и 1814 год
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Палагея
Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова
Пухачи (инф. из РС)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фарафонов Михайло
Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова
безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фарафонова Агафья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1874
Пухачи
натурально
Похороны
05.02.1974
Пухачи