Козловский Василий Ильич
Место рожденияс. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти14.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
26.03.1952
Сын: Козловский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Козловская Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1956
Сын: Козловский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Козловская Антонина Михайловна
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.01.1966
Дочь: Козловская Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Козловская Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2009
Бишкек, Кыргызстан