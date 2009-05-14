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Козловский Василий Ильич

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Место рождения

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

14.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Козловский Илья Иванович

Мать: Козловская Пелагея Егоровна

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
26.03.1952

Сын: Козловский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Козловская Антонина Михайловна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1956

Сын: Козловский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Козловская Антонина Михайловна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.01.1966

Дочь: Козловская Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Козловская Антонина Михайловна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Антонина Михайловна

Смерть
14.05.2009
Бишкек, Кыргызстан