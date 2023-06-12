Анастасия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Константинова

Анастасия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин Филипов

Мать: не указана

Восприемник
30.09.1879 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново. Чухломского уезда. деревни Агаркова крестьянина Константина Филипова дочъ Анастасiя Константинова у Анастасiя Иларiонова, 56-25-263-113об-114