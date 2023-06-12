Анастасия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин Филипов
Мать: не указана
Восприемник
30.09.1879 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново. Чухломского уезда. деревни Агаркова крестьянина Константина Филипова дочъ Анастасiя Константинова у Анастасiя Иларiонова, 56-25-263-113об-114