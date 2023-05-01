Смирнова Апполинария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Апполинария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1932

Дочь: Волкова Градислава Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Макарьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сверчкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван

Смерть
Неизвестно
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