Смирнова Апполинария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1932
Дочь: Волкова Градислава Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Макарьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сверчкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Иван
Смерть
Неизвестно