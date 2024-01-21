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Мартыненко Елена Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Алексей Дмитриев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мартыненко Аврам Алексеев

Отец ребёнка: Мартыненко Алексей Дмитриев

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Написание фамилии - Мартыненко Ревизские сказки 1835 года
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 639
Смерть
Неизвестно

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