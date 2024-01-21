Мартыненко Елена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мартыненко Аврам Алексеев
Отец ребёнка: Мартыненко Алексей Дмитриев
Место жительства
20.04.1835 ст.
Написание фамилии - Мартыненко Ревизские сказки 1835 года
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 639
Смерть
Неизвестно