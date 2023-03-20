Веркин Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1969
Дочь: Веркина Элионора Петровна
Мать ребёнка: Морошкина Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
15.03.1971
Дочь: Веркина Людмила Петровна
Мать ребёнка: Морошкина Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно