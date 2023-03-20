Веркин Петр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркин Петр Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1969

Дочь: Веркина Элионора Петровна

Мать ребёнка: Морошкина Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
15.03.1971

Дочь: Веркина Людмила Петровна

Мать ребёнка: Морошкина Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морошкина Надежда Константиновна

Смерть
Неизвестно
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