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Бабушкин Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Егор Андриянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бабушкин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Бабушкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Бабушкин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно