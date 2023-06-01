Бабушкин Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Егор Андриянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бабушкин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бабушкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Бабушкин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно