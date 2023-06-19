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Маштакова (Гончарова) Юлия
Маштакова (Гончарова) Юлия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Гончаров Виктор Никитиевич
1937 г.р.
Мать
Гончарова Нина Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Гончаров Виктор Никитиевич
Мать:
Гончарова Нина Сергеевна
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