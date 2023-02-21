Марья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1719
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Иван Осипович
Отец ребёнка: Осип Терентьевич?
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Терентьевич?
Смерть
После 1792