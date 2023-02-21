Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1719

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Иван Осипович

Отец ребёнка: Осип Терентьевич?

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Терентьевич?

Смерть
После 1792
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