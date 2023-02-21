Головцов Тимофей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловцов Тимофей Николаевич

Головцов Тимофей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1897

Жена: не указана

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
04.?.1897

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close