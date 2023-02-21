Головцов Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1897
Жена: не указана
Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
04.?.1897
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно