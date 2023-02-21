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Нику(о)лина Анна Егоровна
Нику(о)лина Анна Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Егор
Мать
жена Егора
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Егор
Мать:
жена Егора
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