Трифонова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Михаил Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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