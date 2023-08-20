Болдуев / Балдуев Кирилл Антонович
Место рожденияс. Ковалево; Орловская обл., Стародубский р-н, Ковалевский с/с
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Болдуев / Балдуев Антон Балдуев/
Мать: не указана
с. Ковалево; Орловская обл., Стародубский р-н, Ковалевский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно