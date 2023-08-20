Болдуев / Балдуев Кирилл Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдуев / Балдуев Кирилл Антонович

Место рождения

с. Ковалево; Орловская обл., Стародубский р-н, Ковалевский с/с

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Болдуев / Балдуев Антон Балдуев/

Мать: не указана

с. Ковалево; Орловская обл., Стародубский р-н, Ковалевский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно