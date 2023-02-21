- Филипп Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808
Жена: - Феодора Гаврилова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: - Дарья Филиппова
Мать ребёнка: - Феодора Гаврилова
Рождение ребёнка
20.08.1811 ст.
Дочь: - Васса Филипповна
Мать ребёнка: - Феодора Гаврилова
Рождение ребёнка
08.03.1814
Дочь: - Мария Филипповна
Мать ребёнка: - Феодора Гаврилова
Смерть
Неизвестно