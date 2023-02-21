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- Филипп Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1808

Жена: - Феодора Гаврилова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: - Дарья Филиппова

Мать ребёнка: - Феодора Гаврилова

Рождение ребёнка
20.08.1811 ст.

Дочь: - Васса Филипповна

Мать ребёнка: - Феодора Гаврилова

Рождение ребёнка
08.03.1814

Дочь: - Мария Филипповна

Мать ребёнка: - Феодора Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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