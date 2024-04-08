Медведев Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1928
Дата смерти03.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928
Рождение ребёнка
26.08.1955
Дочь: Владимирова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Медведева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1956
Сын: Медведев Виталий
Мать ребёнка: Медведева Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Раиса Ивановна
Смерть
03.12.1993