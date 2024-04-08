Медведев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1928

Дата смерти

03.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928

Отец: Медведев Степан Герасимович

Мать: Медведева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
26.08.1955

Дочь: Владимирова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Медведева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1956

Сын: Медведев Виталий

Мать ребёнка: Медведева Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Раиса Ивановна

Смерть
03.12.1993
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