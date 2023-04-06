Кузьмин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1963
Отец: Кузьмин Николай Семёнович
Мать: Кузьмина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1984
Сын: Кузьмин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
14.03.1989
Дочь: Кутурова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно