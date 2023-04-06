Кузьмин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Александр Николаевич

Кузьмин Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1963

Отец: Кузьмин Николай Семёнович

Мать: Кузьмина Ольга Петровна

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1984

Сын: Кузьмин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Викторовна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.03.1989

Дочь: Кутурова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Викторовна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Любовь Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close