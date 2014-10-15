Galandiuk (Wankewycz) Olga
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1950
Дата смерти15.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1972
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
11.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Parma, Cuyahoga, Ohio, United States
Рождение ребёнка
26.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Medina, Medina, Ohio, United States
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Seville, Ohio, USA
Смерть
15.10.2014