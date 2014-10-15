Galandiuk (Wankewycz) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galandiuk (Wankewycz) Olga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1950

Дата смерти

15.10.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1972

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
11.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Parma, Cuyahoga, Ohio, United States
Рождение ребёнка
26.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Medina, Medina, Ohio, United States
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Seville, Ohio, USA
Смерть
15.10.2014