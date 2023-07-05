Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афонасия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно