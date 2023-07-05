Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афонасия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно