Лукьянова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Радаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1927
Дочь: Преснякова Мария Александровна
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Иванович
Малая Якшенка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шулындина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Иванович
Смерть
1975