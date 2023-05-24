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Лукьянова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Радаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1927

Дочь: Преснякова Мария Александровна

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Иванович

Малая Якшенка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шулындина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Иванович

Смерть
1975