Олейников петр васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1937
Дата смерти05.07.1922
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.61
Сын: Олейников валерий
Мать ребёнка: Олейникова мария сергеевна
Рождение
18.07.1937
Рождение ребёнка
28.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейникова мария сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1922