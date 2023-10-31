Олейников петр васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейников петр васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1937

Дата смерти

05.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

во
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.61

Сын: Олейников валерий

Мать ребёнка: Олейникова мария сергеевна

Рождение
18.07.1937

Отец: Олейников василий петрович

Мать: Олейникова Грянченко Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейникова мария сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейникова мария сергеевна

Смерть
05.07.1922
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