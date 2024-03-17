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Туров Павел Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туров Кондратий

Мать: (Турова) Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Петр Павлович

Мать ребёнка: (Турова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Леонид Павлович

Мать ребёнка: (Турова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Вера Павловна

Мать ребёнка: (Турова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баева) Валентина Павловна

Мать ребёнка: (Турова) Наталья

Рождение ребёнка
18.03.1924

Дочь: (Воробьева) Раиса Павловна

Мать ребёнка: (Турова) Наталья

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