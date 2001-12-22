Сакс Кира Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакс Кира Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2001

Отец: не указан

Мать: Головина Виктория Викторовна

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