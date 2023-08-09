Жилин Фирс Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Жилин Григорий Федорович
Мать: Жилина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Жилин Иван Фирсович
Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна
Иван большой
Рождение ребёнка
1760
Сын: Жилин Иван Фирсович
Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна
Иван меньшой
Рождение ребёнка
1765
Сын: Жилин Пётр Фирсович
Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Аксинья Фирсовна
Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна
Военная служба
1771
Отдан в рекруты в 1771 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Ульяна Мироновна
Смерть
Неизвестно