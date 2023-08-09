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Жилин Фирс Григорьевич

Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Жилин Григорий Федорович

Мать: Жилина Татьяна Петровна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Жилин Иван Фирсович

Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Иван большой
Рождение ребёнка
1760

Сын: Жилин Иван Фирсович

Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Иван меньшой
Рождение ребёнка
1765

Сын: Жилин Пётр Фирсович

Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Аксинья Фирсовна

Мать ребёнка: Жилина Ульяна Мироновна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Военная служба
1771
Отдан в рекруты в 1771 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Ульяна Мироновна

Смерть
Неизвестно