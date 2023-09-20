Глинский Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глинский Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1879 ст.
Дочь: Дегтярева (Глинская) Домна (Домника) Дмитриевна
Мать ребёнка: Глинская М Н
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.
Сын: Глинский Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Глинская Пелагея Афанасьевна