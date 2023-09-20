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Глинский Дмитрий Васильевич

Место рождения

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глинский Василий

Мать: не указана

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глинская Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.01.1879 ст.

Дочь: Дегтярева (Глинская) Домна (Домника) Дмитриевна

Мать ребёнка: Глинская М Н

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Сын: Глинский Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Глинская Пелагея Афанасьевна

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

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