Агриппина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиМежду 1751 и 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Пармен Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1762