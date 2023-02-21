Агриппина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Между 1751 и 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Пармен Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1751 и 1762
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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