Родионов Петр Гаврилович
Место рожденияс.Родники, Ивано-Казанскийс/с, Нуримановского района Башкирской АССР
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Родники, Ивано-Казанскийс/с, Нуримановского района Башкирской АССР
Призыв на военную службу
18.08.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Иглинским РВК, Башкирской АССР, Иглинский р-н Звание: сержант Воинская часть: 1135сп
Демобилизация
04.02.1944
Призван негодным к службе после полученного ранения. Госпиталь: СЭГ2135, ЭГ2133. Номер свидетельства: 599. дата свидетельства: 04.02.1944
Рождение ребёнка
10.10.1946
Сын: Родионов Александр Петрович
Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Родионов Николай Петрович
Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.07.1950
Дочь: Швец Любовь Петровна
Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.09.1953
Сын: Родионов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980