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Родионов Петр Гаврилович

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Место рождения

с.Родники, Ивано-Казанскийс/с, Нуримановского района Башкирской АССР

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Родники, Ивано-Казанскийс/с, Нуримановского района Башкирской АССР
Призыв на военную службу
18.08.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Иглинским РВК, Башкирской АССР, Иглинский р-н Звание: сержант Воинская часть: 1135сп
Демобилизация
04.02.1944
Призван негодным к службе после полученного ранения. Госпиталь: СЭГ2135, ЭГ2133. Номер свидетельства: 599. дата свидетельства: 04.02.1944
Рождение ребёнка
10.10.1946

Сын: Родионов Александр Петрович

Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Родионов Николай Петрович

Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1950

Дочь: Швец Любовь Петровна

Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1953

Сын: Родионов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Родионова Мария Тимофеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Мария Тимофеевна

Смерть
1980
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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