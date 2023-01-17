Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Хлынов-Чудаков Василий
Мать: не указана
86 семья в исп.1753
Рождение ребёнка
1723
Сын: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна
45 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1732
Сын: Чудаков Прокофий Алексеевич
Мать ребёнка: Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна
45 семья в 1779
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно