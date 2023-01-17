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Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Хлынов-Чудаков Василий

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
86 семья в исп.1753
Рождение ребёнка
1723

Сын: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
45 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1732

Сын: Чудаков Прокофий Алексеевич

Мать ребёнка: Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
45 семья в 1779
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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