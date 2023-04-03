Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Аникеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Аникеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Аникеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Аникеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Егор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Аникеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Аникеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Аникеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно