Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Егор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Аникеев

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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