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Григорий Титов

Место рождения

Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
04.01.1907 ст.

Жена: Екатерина Афанасьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 20, невесте 21. Поручители по невесте д. Кобылино крестьяне Александр Афанасьев и Матвей Григорьев.
Смерть
Неизвестно

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