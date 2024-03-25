Григорий Титов
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1907 ст.
Жена: Екатерина Афанасьева
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 20, невесте 21. Поручители по невесте д. Кобылино крестьяне Александр Афанасьев и Матвей Григорьев.
Смерть
Неизвестно